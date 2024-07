To już kolejna odsłona redakcyjnego top 10 z kosmetykami w roli głównej. Tym razem pod lupę wzięłyśmy nasze ulubione pudry do twarzy. Wśród naszych faworytów znajdziecie kosmetyki w kamieniu i sypkie, matujące i rozświetlające, kryjące i transparentne. Jednym słowem każda z was znajdzie coś dla siebie.

Reklama

Przeczytajcie więcej o ulubionych podkładach redakcji

Reklama

Wśród naszych faworytów znajdziecie m.in.: nowy puder Lasting Finish 25h od marki Rimmel (dzięki niemu skóra jest matowa przez wiele godzin), Double Matte od Estee Lauder (jest bardzo wydajny) i transparentny sypki produkt Laura Mercier (idealny do wykończenia makijażu). Jakie pudry wy lubicie najbardziej?

W galerii znajdziecie ulubione pudry redakcji Fleszstyle.pl: