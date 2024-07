Perfumy to idealne uzupełnienie każdej stylizacji! Dodatek, który mimo swojej ulotnej konsystencji otula nas cudowną aurą zapachu. Bardzo często to one sprawiają, że jesteśmy pewne siebie i atrakcyjne dla płci przeciwnej. Dlatego właśnie powinnyśmy "nosić" zapachy, które są idealnie dobrane do naszej osobowości i stylu życia.

Reklama

Przeczytajcie więcej o nowościach kosmetycznych

Reklama

Jednak liczba perfum dostępnych na rynku może przyprawić o zawrót głowy! Dlatego postanowiłīśmy stworzyć subiektywna listę najładniejszych zapachów 2014 roku. Znajdziecie wśród nich m.in.: Giorgio Armani Si, Calvin Klein Reveal, Bottega Veneta Knot, Marc Jacobs Daisy Dream i Chloe Signature. A wy jakie zapachy lubicie najbardziej?

W galerii znajdziecie wszystkie wybrane przez nas zapachy z krótkim opisem i ceną: