Nie da się ukryć, że pojawienie się Rafała Maślaka wprowadziło powiew świeżości do polskiego show-biznesu. Mister Polski regularnie brylował na salonach, a na swoim blogu śmiało prezentuje swoje niezaprzeczalne wdzięki. Serce fanek zdobywa jednak nie tylko muskulaturą, ale i skromnością. Przypomnijmy: Maślak pierwszy raz poleciał samolotem. To także jego pierwsza podróż za granicę

Pod urokiem przystojnego strażaka był także... Michał Witkowski. Pisarz i obecnie bloger modowy przy każdej okazji podkreślał, że aspirujący celebryta jest bardzo w jego typie, a na jednej z imprez poprosił go nawet o wspólne zdjęcie. Najwyraźniej jednak zmienił zdanie, bo w ostatnim wywiadzie skrytykował Maślaka mówiąc, że na swoim blogu powinien skupić się na fitnessie, a nie modzie, gdyż o tej nie ma zielonego pojęcia. Na ripostę Mistera nie trzeba było długo czekać.



Czuję się zaszczycony, że taka osoba, jak Michał Witkowski, postanowiła wypowiedzieć się na mój temat Komentarz do tego materiału, z mojej strony, będzie raczej krótki: Jako że powinienem zajmować się fitnessem a nie modą, jak sugeruje Michał Witkowski, więc oto moja rada z zakresu fit i żywienia. Drogi kolego blogerze, w tym przypadku bardziej koleżanko blogerko Miss Gizzi: w nawiązaniu do fotki wrzuconej przez Ciebie na facebooka 30 czerwca wieczorem, ze słoikiem maślaków, mam radę. Spożywanie grzybów na noc jest niewskazane. Może doprowadzić do niestrawności, halucynacji, a w najgorszym przypadku stanąć…. w gardle, czego Szanownej koleżance nie życzę, no… chyba, że lubi, to wtedy…. co innego ;) - czytamy na profilu Maślaka.