A to niespodzianka! "Nasz nowy dom" wróci na antenę jesienią 2019, ale... będzie emitowany aż dwa razy w tygodniu. To jednak nie wszystko. W show, prowadzonym przez Katarzynę Dowbor, pojawi się również nowy architekt. Poznajcie szczegóły. Rewolucja w programie "Nasz nowy dom" Jesienny sezon „Nasz nowy dom” będzie miał aż 26 odcinków. Będzie emitowany dwa razy w tygodniu - standardowo w czwartki (jak zawsze o 20:05) oraz w środy (nieznana jest jeszcze godzina). Jak podaje tvpolsat.info w show pojawi się nowy architekt - Wojciech Strzelczyk, który dołączy do znanych i lubianych Martyny Kupczyk i Macieja Pertakiewicza. Będzie również nowy szef budowy - obok Artura Witkowskiego i Wiesława Nowobilskiego zobaczymy Michała Przybylaka. Ekipa „Nasz nowy dom” w nadchodzącym sezonie odwiedzi Mazury, Dolny Śląsk, Bieszczady czy Lubelszczyznę. Start jesiennego sezonu już 4 września. Czekacie? My bardzo! Program "Nasz nowy dom" ogląda od 1,5 mln do nawet 2 mln widzów. Jesień 2019 w Polsacie Stacja Polsat zaskoczy widzów w nadchodzącym sezonie. Stawia nie tylko na sprawdzone hity ("Taniec z Gwiazdami" z udziałem Basi Kurdej Szatan, Reni Jusis czy Magdy Beredy oraz "Przyjaciółki"), ale i nowości. Wśród nich są m.in. serial "Zawsze warto" z Julią Wieniawą, Katarzyną Zielińską i Weroniką Rosati (emisja w środy), ale również programy „Ninja Warrior Polska” (show poprowadzi Aleksandra Szwed, emisja we wtorki) oraz „Love Island Polska” z Karoliną Gilon. Na co czekacie najbardziej? Zobacz także: Czy program Doroty Szelągowskiej w TVN wygrywa z "Nasz Nowy Dom" z Kasią Dowbor? "Nasz nowy dom" to jeden z największych hitów Polsatu! Wszyscy...