Fatalny koniec tygodnia! Właśnie dowiedzieliśmy się o stracie kolejnej wybitnej postaci ze świata artystycznego. "Brak słów, żeby wyrazić, jak bardzo przygnębiła nas ta wiadomość" - możemy przeczytać w komunikacie. Polacy mogli kojarzyć go z wielu znakomitych produkcji.

Z wielkim bólem przyjęliśmy kolejną przygnębiającą wiadomość o śmierci niezastąpionego człowieka. Zmarł Wojciech Paszkowski - wybitny aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Polacy mogli usłyszeć jego głos chociażby w: "Potwory i spółka", "Madagaskar", "Alvin i wiewiórki", a nawet w "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

Niestety, jak się okazało, życie nie oszczędzało Wojciecha Paszkowskiego. Przeszedł aż dwa udary mózgu, które znacząco wpłynęły na jego aktywność zawodową. Sam o swoich problemach zdrowotnych pisał w sieci w następujący sposób: