Kiedy Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maślak pojawili się razem na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" od razu przypisywano im romans. Żadne z nich jednak tego nie potwierdziło, a szybko po zakończeniu konkursu aktorka znalazła miłość. W jednym z ostatnich wywiadów rozpłynęła się nad ukochanym, a przy okazji dopiekła swojemu byłemu tanecznemu partnerowi. Zobacz: Kaczorowska rozpływa się nad nowym partnerem. Wbija też szpilę Maślakowi

To już nie pierwszy raz, kiedy gwiazda w wypowiedziach na temat mężczyzn między słowami kpi z Maślaka. Teraz Mister Polski postanowił zabrać głos i dodał obszerny wpis na swoim profilu na Facebooku. Napisał w nim dość dosadnie na temat słów jakie padały na jego temat, aczkolwiek nie wymienił nikogo z imienia i nazwiska. Można się jednak domyślać o kogo chodzi, a jego sugestie nie pozostawiają wątpliwości:

PRÓŻNY JEST TEN ŚWIAT... ,,GWIAZD"

Dziś na dzień dobry taka krótka refleksja. Czytając czasami wypowiedzi ,,aktorek" jednej roli i słuchając wypowiedzi w popularnym talk show, można co najwyżej się uśmiechnąć, wiedząc jak jest naprawdę :) Inteligentne kobiety szukają w mężczyźnie pięknego umysłu, infantylne i uważające się za intelektualistki, jedynie ,,pięknego mózgu" i romansu na siłę. Kiedy facet nie wykazuje zainteresowania, od razu znajdują wytłumaczenie i przerzucają się na... starszych lub zamożniejszych :) Jak dobrze, że od dawna jestem w udanym związku, z daleka, od tego zepsutego do szpiku kości, świata. Nie jestem zmuszony, w desperacji, szukać partnerki w kręgach szołbiznesowych :) Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaki to daje komfort psychiczny :) PS. Życie uczy, że w stosunku do pewnego typu kobiet, nie warto być dżentelmenem. Lepiej ,,umyć rączki" i trzymać się od takich z daleka :)