Kilka trzy lata temu Beyonce ogłosiła wynik konkursu na najlepszy remiks swojej piosenki "End Of Time", o Radzimirze Dębskim zrobiło się bardzo głośno. Syn Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego zachwycił swoją przeróbką hitu wielką gwiazdę muzyki i na dobre wszedł do świata show-biznesu. Media zachwycały się nie tylko jego talentem, ale i stylem ubierania się. Radzimir Dębski z pewnością należy do grona najprzystojniejszych i najlepiej ubranych muzyków jakich znamy!

Zobacz: Radzimir Dębski na motocyklu w Warszawie. Wygląda bosko!

Ostatnio fotoreporterzy przyłapali boskiego Radzimira na spotkaniu ze swoją dziewczyną. Muzyk razem z partnerką wybrali się na spacer ulicami Warszawy. Żeby się nieco ochłodzić wstąpili do cukierni na lody. Radzimir ze spotkania odjechał swoim sportowym motorem.

Ach...