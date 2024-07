Na polskim rynku muzycznym od wielu lat nie pojawił się nikt komu udałoby się zawojować najważniejszy, amerykański rynek muzyczny. Nieco inaczej jest w przypadku rodzimych DJ-ów, którzy z większym lub mniejszym sukcesem radzą sobie na zagranicznych listach przebojów. Jednym z wielu przykładów jest Radzimir Dębski, 25-letni syn kompozytora Krzesimira Dębskiego i piosenkarki Anny Jurksztowicz.

Radzimir niedawno wziął udział w konkursie na remiks piosenki Beyoncé "End Of Time". Po dwóch miesiącach walki z DJ-ami z 25 krajów, którzy nadesłali łącznie ponad 3 tysiące kompozycji, wygrał, główną nagrodę - 4 tysiące dolarów. Jakby tego było mało, remiks trafi na płytę "4: The Remix", która na świecie ukaże się już 24 kwietnia. Wygranej pogratulowała Radzimirowi sama Beyoncé, która w nocnych godzinach czasu polskiego zadzwoniła do niego przez Skype i powiedziała:

- Jesteś niesamowity.

Swój remiks Radzimir zgłosił pod pseudonimem Jimek. Od wczoraj na Facebooku młodego DJ-a spływają gratulacje od fanów Beyoncé z całego świata. My również przyłączamy się do nich i niezmiernie cieszymy się, że z samego rana możemy podzielić się z wami tak pozytywną wiadomością. Brawo Radziimir!