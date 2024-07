Radzimir Dębski to ostatnio najbardziej gorące nazwisko na polskiej scenie muzycznej! Polak zaczyna być dostrzegany poza granicami naszego kraju i wszyscy wróżą mu świetlaną przyszłość w światowym show-biznesie. Po tym jak zachwyciła się nim Beyonce, przyszedł czas również na inne znane nazwiska. Muzyka wychwalał Ashton Kutcher oraz Nicki Minaj. A wszystko za sprawą instrumentalnych aranżacji wielkich przebojów muzyki hip-hopowej. Zobacz też: Nicki Minaj zachwyca się polskim artystą na Facebooku

Zobaczcie wideo z koncertu Hip-Hop History Orchestrated by JIMEK, który robi furorę w sieci. Znalazły się w nim takie hity jak: 50 Cent "In Da Club", Nicky Minaj "Anaconda", Beyoncé "Crazy In Love" i wiele innych. Posłuchajcie koniecznie!

