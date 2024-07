Agnieszka Radwańska kilka tygodni temu osiągnęła ogromny sukces podczas Wimbledonu, gdzie doszła aż do finału. Triumf Radwańskiej doceniają nie tylko jej fani, ale także sponsorzy i reklamodawcy, których jest coraz więcej. Okazuje się właśnie, że już jesienią będziemy mogli oglądać w przerwach pomiędzy serialami spoty reklamowe z udziałem sportowej gwiazdy. Jak donoszą wirtualnemedia.pl, tenisistka podpisała umowę z firmą produkującą sprzęt AGD, Amica.

- Agnieszka to w tej chwili zdecydowanie najlepsze towarzystwo dla nas. A przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze nie jest szczyt jej możliwości - zdradził prezes firmy.

To nie pierwszy raz, kiedy Agnieszka Radwańska będzie promować różne produkty. Tenisistka zachęcała już do zakupu proszku do prania oraz kosmetyków.