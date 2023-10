Waldemar z "Rolnik szuka żony" wywołał niemałe zamieszanie, kiedy w ostatnim odcinku produkcja ujawniła, że kontaktował się z kimś poza programem. W sieci pojawił się najnowszy zwiastun i rolnik rozmawia w nim z tajemniczą kobietą. Jak zareagowała na telefon rolnika? Co powiedział jej Waldemar? Obejrzyjcie koniecznie zwiastun!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" wyznał kandydatkom prawdę o kontaktach poza programem

Takich emocji w programie "Rolnik szuka żony" nie było już dawno. Kiedy, zdaniem internautów, u Darka wieje nudą, to u Waldemara atmosfera jest naprawdę gorąca. W nowym odcinku 10. edycji rolnik, który początkowo zadeklarował, że absolutnie nie chce informować swoich kandydatek o kontaktach poza programem, najwyraźniej zmienił zdanie. W zwiastunie odcinka widać, jak Waldemar rozmawia z trójką swoich kandydatek i tłumaczy im całą sytuację, wyraźnie dodając:

Niczego nie obiecywałem powiedział Waldemar do swoich kandydatek.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rolnik szuka żony (@rolnikszukazonytvp)

Widać, że kobiety nie są zachwycone sytuacją, w jakiej się znalazły. Jaką podejmą decyzją? Tego dowiemy się już w niedzielę, a tymczasem w zwiastunie słychać też rozmowę Waldemara z kobietą, z którą miał utrzymywać kontakt. Po minie rolnika można wnioskować, że nie była to miła pogawędka, a kobieta dodaje:

Jestem w szoku.

Sądzicie, że Waldemar postąpił fair w stosunku do kandydatek? Kobiety docenią szczerość rolnika, która nadeszła nieco zbyt późno? Co ciekawe, w zwiastunie widać też rozmowę Artura z Blanką. Czyżby rolnik odesłał ją do domu?

