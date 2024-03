Wojtek Gola kojarzony jest z imprezowym trybem życia. Po przeprowadzce do Warszawy często wychodził na miasto ze znajomymi i poznawał nowe dziewczyny. To się zmieniło gdy poznał swoją obecną partnerkę, z którą bardzo szybko zamieszkał. Teraz Wojciech Gola powiedział prawdę o Sofi. Czy będzie na niego zła?

Niedawno Wojtek Gola postanowił udzielić obszernego wywiadu u Żurnalisty, w którym wyznał, jak naprawdę wygląda jego relacja z Sofi. Przyznał także, że jest zaskoczony, że kogokolwiek może gorszyć różnica wieku między nim i jego partnerką.

Tak szczerze... myślałem, że ta tolerancja jest dużo większa na tego typu sprawy. Zaskoczyło mnie to bardzo, że na kimś robi wrażenie piętnastoletnia różnica. Ja mam 35 lat, Sofi skończyła 20. (...) Jeżeli ona by miała 20 lat a ja 60 albo 50 to już by było dość dużo. A czy ja jestem jakimś dziadkiem? Może jestem, ja czuję się młodziej, mam taki vibe i nie czuję jej różnicy.

- przyznał Wojciech Gola.