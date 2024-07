Od kiedy w telewizji pojawiły się programy takie jak „Taniec z gwiazdami” czy „You Can Dance” widzowie zapragnęli nauczyć się tańczyć. Powstało wiele szkół i akademii tańca, w których pod okiem bardziej lub mniej znanych „gwiazd” można było stawiać pierwsze kroki na parkiecie.

Dzięki modzie na taniec na swoje zarobki z pewnością nie mógł narzekać Augustin Egurrola, który jest właścicielem sieci szkół tańca. Jednak jak podaje tygodnik „Świat i Ludzie” znany choreograf już wkrótce będzie musiał zacisnąć pasa…

Okazuje się, że placówki, które jeszcze kilka miesięcy temu były zwolnione z płacenia podatku VAT, teraz traktowane są jak inne działalności usługowe.

- Dla wielu placówek może oznaczać to biznesową śmierć. Podatek wchłonie wszystko, co zarobiłem-powiedział rozżalony Egurrola.

