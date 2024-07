Prezydent Andrzej Duda przekazał narty na aukcję WOŚP

Andrzej Duda postanowił przekazać swoje narty na aukcję 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Trwa licytacja! Są to dokładnie te same narty, na których prezydent szusował ostatnio na stoku w Istebnej w Nowy Rok. Za ile się sprzedadzą?

Andrzej Duda przekazał narty na WOŚP

Tym posunięciem prezydent Andrzej Duda w elegancki sposób odciął się od nieprzychylnych głosów na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jakie pojawiały się wśród niektórych posłów PiS.

Andrzej Duda to zapalony narciarz, dlatego to właśnie narty z jego autografem trafiły na aukcję WOŚP. Jak informowaliśmy już wcześniej, wartość nart głowy państwa to około 3 tysięcy złotych. Obecnie ich wartość na aukcji to ponad 7 tysięcy, a dzień wcześniej było to zaledwie 1000 zł! Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek! Licytacja potrwa do 17 stycznia 2016 roku. Jaką kwotę osiągnie? Na pewno będzie to spora suma! Dochód z licytacji oraz zbiórek zostaną przekazane na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie opieki seniorom.

Wynik aukcji poznamy 17 stycznia