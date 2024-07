2 z 5

Ukryte piękno Collateral Beauty

Ręka do góry, kto nie lubi Willa Smitha za jego role w "Bajer z Bel-Air", "Bad Boys", czy "Facetach w czerni"? Nie widzę rąk i słusznie, aktor swoim zawadiackim zachowaniem podbił serca wielu fanów. Niestety pewnego dnia Will Smith postanowił udowodnić całemu światu, że jest świetnym aktorem dramatycznym i zdobyć aktorskiego Oscara. Od tego momentu jego kariera się załamała, ale nie załamał się sam Smith i dalej próbuje. "Ukryte piękno" to już czwarty atak na Nagrodę Akademii.

"Ukryte piękno" to tzw. typowy film oscarowy. W okolicach grudnia zawsze pojawia się ich wiele, a ich głównym przeznaczeniem jest walka o zaszczyty. Jeśli o Oscara ma walczyć aktor, to standardowo musi to być ckliwa historia, która poruszy najtwardsze serca, może też opowiadać o śmiertelnej chorobie czy o stracie kogoś bliskiego i przewartościowaniu swojego dotychczasowego życia. To ostatnie jest tematem "Ukrytego piękna", którego bohater po stracie dziecka zaczyna pisać listy do... Czasu, Miłości i Śmierci.

Werdykt: Czwarty atak Willa Smitha na Oscara. Znów nieudany

