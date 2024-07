W poniedziałek, 13 czerwca, odbędzie się premiera teledysku Beaty Kozidrak do piosenki "Upiłam się Tobą" w warszawskim klubie La Playa! Wstęp na to wydarzenie dla wszystkich fanów jest darmowy, a więc to świetna okazja, żeby spotkać gwiazdę na żywo!

Reklama

Kilka miesięcy temu w tamtejszym klubie to Doda zrobiła premierę swojego teledysku do hitu "Nie pytaj mnie". Co więcej, w nowym klipie Beata Kozidrak wielu fanom przypomina Rabczewską, kiedy fryzjer obu gwiazd pokazał zdjęcia z planu! Jednak Beata jest jedyna w swoim rodzaju i na pewno zaskoczy fanów czymś spektakularnym. Zwłaszcza, że nowa miłość dodaje jej skrzydeł! Wybierzecie się na premierę?

Zobacz: Beata Kozidrak już się rozwiodła?! Potwierdza, że Pietras ma młodą partnerkę! "Mój mąż, mój były mąż, jest zakochany"

Zobacz także

Beata Kozidrak na planie teledysku. Ależ ma seksowne nogi! Jak dbać o nogi? Sprawdźcie tutaj.

Reklama

Beata Kozidrak - okładka singla "Upiłam się Tobą".