Kilka dni temu w polskich mediach pojawiły się informacje, że już w wakacje ruszają zdjęciach do filmu biograficznego o życiu i karierze Anny Przybylskiej. Za kamerą ma stanąć jej wieloletni przyjaciel, który odkrył jej talent i dał jej pierwszą rolę w filmie "Ciemna strona Wenus" Radosław Piwowarski. Scenariusz podobno jest już ukończony, a reżyser ma w planie nakręcić w wakacje jeden z epizodów, który później pokaże sponsorom i dystrybutorom.

Monika Rudnik zagra Annę Przybylską w filmie o życiu aktorki?

W dniu pogrzebu, widząc rozpacz ludzi i miłość, jaką ją darzyli, zrozumiałem, że musi powstać opowieść o zwykłej-niezwykłej dziewczynie z Obłuża, która została nie tylko gwiazdą, ale też królową ludzkich serc - mówił reżyser po pogrzebie aktorki.

Zanim jednak zabierze się do pracy nad filmem, będzie musiał wybrać aktorkę, która wcieli się w rolę Przybylskiej. Dużo mówiło się, że największe szanse ma Olga Bołądź, ale teraz na giełdzie nazwisk pojawiła się zupełnie nowa, nieznana postać. Kto to? Monika Rudnik przez Słupska, która po śmierci Ani miała w mediach swoje "5 minut" sławy, gdy okazało się, że ta agentka nieruchomości jest łudząco podobna do zmarłej aktorki. Czy to ona dostanie szansę zagrania Ani

Jestem zobligowana do milczenia, nie wiem, kiedy zostanę z tego zwolniona, powiedziała w Twoim Imperium Monika Rudnik.

Jak na pomysł nakręcenia filmu zareagowała rodzina gwiazdy? Podobno żaden z filmowców nie rozmawiał na ten temat z Krystyną Przybylską, a Jarosław Bieniuk w ogóle nie rozmawia z mediami na temat Ani Przybylskiej. Myślicie, że pomysł nakręcenia filmu o Ani jest dobry? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Powstanie film o Annie Przybylskiej?

Podobno w wakacje ruszą zdjęcia do filmu o życiu Ani.

Monika Rudnik jest podobna do Ani?

