Dziś 2. rocznica śmierci aktorki Anny Przybylskiej. Nie jest tajemnicą, że już od kilku miesięcy trwają prace nad filmem biograficznym o życiu Ani. Na razie nie wiadomo, kto zagra zmarłą w 2014 roku aktorkę, ale jedno jest pewne - będzie to dla niej ogromne wyróżnienie. Zdjęcia do filmu o gwieździe mają ruszyć jeszcze w te wakacje. Kto powinien ją zagrać? Dość głośno mówi się, że ma to być Olga Bołądź. Nie jest to jeszcze potwierdzone, dlatego zobaczcie nasze propozycje aktorek, które mogłyby zagrać Annę Przybylską.

Olga Bołądź mogłaby zagrać Anię Przybylską?

A może rolę dostanie Alicja Bachleda Curuś?

Na film o życiu Anny Przybylskiej czekają tysiące fanów.