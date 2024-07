Trwają prace nad filmem o Annie Przybylskiej! Pierwsze sceny mają powstać do końca wakacji - informuje "Super Express". Na film o zmarłej aktorce czekają miliony Polaków. Gwiazda, która w 2014 roku odeszła z powodu choroby, do dziś wzbudza ogromną sympatię i jeszcze większe zainteresowanie. Jej życie to gotowa historia na film. Od skromnej dziewczyny z Obłuża do gwiazdy ekranu, ulubienicy Polaków i mediów, z bogatym życiem prywatnym i rodziną w tle. Nic dziwnego, że pomysł, by uczcić pamięć o aktorce powstał na krótko po jej śmierci. Pierwsze sceny zostaną najpierw pokazane producentom i dystrybutorom.

Potwierdzam, że trwają prace nad filmem o Ani. Zbieram materiał, ale nie mogę jeszcze mówić o szczegółach - zdradził Radosław Piwowarski na łamach tabloidu.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy film trafi do kin. Jednak jedno jest pewne, to będzie absolutny hit!

Kto zagra Annę Przybylską?

Reżyser Radosław Piwowarski nie wybrał jeszcze odtwórczyni głównej roli. Ma to nastąpić lada dzień. Kto może wcielić się w postać przedwcześnie zmarłej gwiazdy? Na pewno aktorka powinna być wizualnie podobna do Ani Przybylskiej, a przede wszystkim bardzo utalentowana, by móc udźwignąć tę trudną i poruszającą rolę. Nieoficjalnie mówi się o Oldze Bołądź, jednak nic jeszcze nie jest przesądzone. A Wy kogo widzielibyście w tej roli?

Pierwsze sceny filmu o Annie Przybylskiej powstaną jeszcze w te wakacje!

Miliony Polaków czekają na ten film!