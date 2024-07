Marki kosmetyczne prześcigają się w tworzeniu bajecznych zestawów, które zachwycają pomysłowością i pięknym opakowaniem.

W polskich sklepach znajdziecie zestawy od tych najprostszych i najtańszych, po te eleganckie i wysublimowane. W naszym świątecznym zestawieniu znalazły się zarówno te za 15 złotych tj. zestawy Fa, czy Cztery Pory Roku, ale i te wymarzone za ponad 1000 złotych od La Mer.

Oprócz nich w naszej galerii znajdziecie opisy i ceny wspaniałych zestawów z Sephory i od Benefit, które zachwycą każdą kobietę. Ale również nasz ulubiony zapach Zadig & Voltaire, zestawy kremów dla mamy, przyjaciółki i siostry.

Zobaczcie sami, czy znajdziecie coś, co z chęcią dopiszecie do gwiazdkowego listu do Św. Mikołaja: