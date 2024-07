Jeśli nie wiecie, co kupić najbliższym pod choinkę, pomyślcie o świątecznych zestawach kosmetyków.

Wiele marek przygotowuje specjalne świąteczne pakunki, z których na pewno każdy będzie miał frajdę. W końcu kosmetyków nigdy za wiele.



Szczególnie polecamy zestawy perfum, które w zestawie z balsamem do ciała i żelem pod prysznic, kosztują mniej niż w ciągu roku sama buteleczka zapachu.



W tym sezonie najbardziej spodobał nam się komplet Christiana Lacroixa Nuit stworzony dla Avon. Cieszymy się, że wielki projektant mimo bankructwa swojego domu mody wciąż istnieje na rynku.



Przygotowaliśmy dla was kilkanaście naszym zdaniem najciekawszych zestawów.

Sprawdźcie naszą galerię!



jm