Co jest wciąż najbardziej pożądanym prezentem pod choinkę? Oczywiście kosmetyki! Na święta warto pomyśleć czymś wyjątkowym, sprawić prezent swoim najbliższym, którego sami by sobie nie sprawili. Nie chodzi tu oczywiście o cenę, ale o pomysł!

Więcej informacji o najnowszych kosmetykach na polskim rynku

Zestawy kosmetyczne pod choinkę

W związku z tym przygotowałyśmy dla was 20 modnych zestawów kosmetycznych na tegoroczne święta. Większość z nich do sprzedaży trafia już w listopadzie 2014. Zatem do dzieła! Zobaczcie, czym w tym roku uraczą zakupowiczów popularne marki. Mamy dla was propozycje od Shiseido, Balmain Hair, Fa, Max Factor, Dermiki, Olay i Farmony.

Zajrzyjcie do naszej galerii ze świątecznymi pomysłami na prezent: