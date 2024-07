Specjalnie dla Was zapytaliśmy Ewę Bakotę, redaktor urody magazynu „Flesz”, o najlepszy prezent na święta. Zobaczcie jaka była odpowiedź!

„Perfumy to dobry prezent, gdyż są jak powiew (dosłownie!) luksusu. To kawałek lepszego, bardziej luksusowego świata - na dodatek za niewielkie pieniądze. Perfumy są też bardzo zmysłowe, kojarzą się z cielesnością, przywołują wspomnienia i wpływają na nastrój, mogą być wiec wbrew pozorom bardzo intymnym prezentem. Do tego są piękne - wiele flakonów to prawdziwe dzieła sztuki, nic dziwnego, że kobiety nie pozbywają się ich często po skończeniu perfum.” – zdradziła nam Ewa.



„Mój ulubiony zapach to - w zależności od pory roku - J'Adore Diora, którego używam z przerwami od lat i Lady Million, który jest moim zeszłorocznym odkryciem. Lubię też wszystkie wersje Obsession Calvina Kleina i słodkie L Lempickiej - mój zapach musi być bardzo - bardzo słodki, bardzo orientalny lub bardzo ciężki.” – dodała.



Według Ewy najmodniejsze zapachy w świątecznym sezonie to: J'Adore Dior, Valentina Valentino, Diane DVF, The One Dolce & Gabbana, Flower Bomb Viktor & Rolf, Donna Trussardi, Chanel 19 Poudre, Juicy Couture, Guilty Gucci i Miss Dior.



My już się przekonaliśmy, że piękny flakon perfum to najlepszy prezent pod choinkę, a Wy?



jm



