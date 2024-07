Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. Warto pomyśleć o wyjątkowym prezencie dla dziecka, które będzie świętowało swoją pierwszą komunię. Rower, laptop, biżuteria… To mało oryginalne prezenty. My rekomendujemy rzecz, która zaangażuje w zabawę całą rodzinę, a jednocześnie będzie służyła dziecku również do nauki.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Ink Advantage z serii 3700 to idealny prezent na komunię – każde dziecko i nastolatek potrzebuje szybkiego i wygodnego sprzętu do drukowania, skanowania i kopiowania. Malutkie urządzenie od HP drukuje bezprzewodowo z telefonu i tabletu. Dodatkowo po zainstalowaniu darmowej aplikacji mobilnej Social Media SnapShots, będziesz w stanie edytować zdjęcia i dodawać do nich unikalne ramki i podpisy.

Anna Nowak-Ibisz, przygotowała wraz z HP, serię odcinków “DIY | Zrób to sam”, w których pokazuje jak zaangażować dzieci w przygotowanie zaproszeń na komunie, podziękowań dla gości i spersonalizowanego albumu, który pozostanie wyjątkową pamiątką na długie lata.

Prawda jest taka, że możemy mieć setki zdjęć w naszych smartfonach, komputerach i przez jakiś czas je oglądamy, a potem nigdy do nich nie wracamy. Tylko to co wydrukujemy i umieścimy w rodzinnym albumie jest na zawsze – mówi Anna Nowak-Ibisz.

Album możesz zacząć tworzyć z dzieckiem już przed pierwszą komunią i uzupełnić go zdjęciami z wydarzenia.

Zobacz, jak w prosty i szybki sposób przygotować album ze wspomnieniami.

KROK 1.

Ściągnij darmową aplikację HP Social Media SnapShots na telefon. Wybierz zdjęcia, które chciałbyś umieścić w albumie, a następnie dopasowuj ramki i dodaj tekst.

KROK 2.

Zdjęcia wydrukuj mobilnie – bezpośrednio z telefonu. Do drukowania najlepiej użyć papieru samoprzylepnego HP Social Media SnapShots, który ułatwi Ci potem pracę i uatrakcyjni wygląd albumu.

KROK 3.

Kup tradycyjny album z papierowymi kartkami i na urządzeniu HP wydrukuj na kartce napis „Pierwsza komunia 2017”, którą przykleisz do strony tytułowej. Teraz kolej na zaproszenie komunijne i ozdoby – naklejki, kwiatki, piórka. Daj się ponieś fantazji!

KROK 4.

Na następnych stronach albumu wklej zdjęcia. Jeśli wydrukowałeś je na papierze samoprzylepnym HP Social media SnapShots, wystarczy odkleić folię – nie potrzebujesz już kleju. Na koniec dodaj jeszcze napis i ozdoby.

Zobacz, jak zrobiła to Anna Nowak-Ibisz:

HP Ink Advantage 3785 to idealny prezent na komunię. Zaproś najmniejsze na świecie urządzenie All in One do swojego domu.

Dodatkowo w maju i czerwcu przy zakupie drukarki w prezencie otrzymasz samoprzylepny papier zdjęciowy HP Social Media SnapShots.

