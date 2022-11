Syn Krzysztofa Ibisza nie poznał najmłodszej pociechy taty. Anna Nowak-Ibisz zdradziła, z jakiego powodu

Krzysztof Ibisz ma za sobą trudny czas. W połowie lutego prezenter stracił swojego ojca. W tych trudnych chwilach pomocną dłoń wyciągnęła do niego była małżonka. Anna Nowak-Ibisz , z którą rozwiódł się w 2009 roku, była z nim, gdy najbardziej tego potrzebował. Czy Krzysztof Ibisz wróci do swojej byłej ukochanej? W końcu od 2017 roku wciąż jest singlem... Krzysztof Ibisz o swoich relacjach z byłą żoną Gdy Krzysztof Ibisz opublikował na swoim Instagramie wspólne zdjęcie z byłą żoną i ich synem, niemal od razu pojawiły się plotki, że tych dwoje łączy coś więcej niż zwykła przyjaźń. Do tej pory rzadko można było zobaczyć ich na wspólnej fotografii. Co więcej, w przeszłości oboje toczyli bój o wysokość alimentów, jakie celebryta miał płacić na ich syna. Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła. Po rozstaniu z Patrycją Krzysiek bardzo się zmienił. Zaczął się bardziej interesować nie tylko synem Vincentem, ale i samą Anią. Często się z nimi spotyka. Przynosi Ani kwiaty lub inne prezenty, gdy przychodzi po dziecko – zdradził informator "Faktu". Krzysztof Ibisz początkowo nie komentował tych rewelacji. Jednak teraz postanowił wyjaśnić, co tak naprawdę łączy go z Anną Nowak-Ibisz. Krzysztof Ibisz zamieścił na swoim Instagramie wpis, w którym wyjaśnił, jak wyglądają jego kontakty z byłą żoną. Za każdym razem dziwi mnie, kiedy dobre relacje między byłymi małżonkami są kreowane na sensację. „Przecież to nie jest normalne, coś się za tym musi kryć...” Jedyne co się za tym kryje to przyjaźń, zdrowy rozsądek i wielka miłość do wspólnego dziecka. Nie jesteśmy parą, ale możemy na siebie liczyć.👩🏻🙋🏻‍♂️ #annanowakibisz #życieporozwodzie #wzajemnyszacunek #dobrodziecka #pozdrawiamy -...