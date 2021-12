Ida Nowakowska podaruje synkowi zaskakujący prezent pod choinkę! Zrobiła go własnoręcznie

Ostatni odcinek programu "Dance, dance, dance" przyniósł widzom ogromne emocje. W siódmej odsłonie nowego show TVP o wejście do finału walczyły trzy pary: Patricia i Victoria Kazadi, Kasia Dziurska i Emil Gankowski oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Niestety, jak już wiemy, z programem musieli pożegnać się Kasia i Emil. Taki wynik nie spodobał się jednak widzom, którzy ostro zareagowali na słowa Idy Nowakowskiej. Jurorka po występie pary mocno skrytykowała Emila! W sieci zawrzało... Ida Nowakowska odpowiada internautom Po występie Kasi i Emila, Ida Nowakowska powiedziała coś, co rozwścieczyło internautów. Jurorka wytknęła Emilowi wszystkie błędy, a na dodatek powiedziała, że to przez niego Kasia upadła podczas wykonywania choreografii w jednym z poprzednich odcinków. -Krytyka, w porządku, można, ale jej ton☝️ W pewnej chwili sama czułam się zażenowana. Ida zwracała się do Emila jak do jakiegoś uczniaka🤦‍♀️ Moim zdaniem, to on w tym starciu zachował więcej klasy. A sam taniec, energia i emocje były w typ przypadku ważniejsze niż cała technika. Dla mnie występ idealny, poruszający i ważny. Bardzo niesprawiedliwa ocena z Twojej strony wobec Emila... To było przegięcie. Jak Ida mogła powiedzieć ze to przez Emila Kasia spadła? To było okropne po ta tym widać ze on się bardzo stara a ona zawsze go krytykuje -Ja też tak uważam ale to jest wina Idy która dała 8 punktów za niedociągnięcia których nie było- pisali internauci. Ida Nowakowska do tej pory nie skomentowała krytycznych wpisów, które pojawiają się w sieci, ale podczas relacji na InstaStories podziękowała swoim fanom za wsparcie i opublikowała zdjęcia, na których jej fani apelują, żeby nie hejtować jurorki. Chciałam podziękować z całego serca. Tak...