Szukasz najlepszego prezentu dla bliskiej osoby lub… dla siebie? Mamy coś, co sprawi, że odetchniesz z ulgą i zakończysz przeczesywanie sieci. Mowa o smartwatchu Garmin Venu Sq, który pozwoli obdarowanej osobie zadbać o to, co najcenniejsze: zdrowie i dobrą formę!

Najlepszy prezent na święta 2020

Naprawdę dobry prezent to taki, który cieszy dłużej niż krótką chwilę i dzięki któremu może się wydarzyć coś dobrego, np. zmiana trybu życia na zdrowszy. Właśnie taki jest smartwatch Garmin Venu Sq. To idealny podarunek pod choinkę zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych, które dopiero chciałyby wstać z kanapy i potrzebują motywacji. Ucieszy także kogoś, kto jest tak zabiegany, że dotąd brakowało mu energii, by zająć się własnym organizmem i jego potrzebami. Teraz to się zmieni!

Smartwatch Venu Sq Garmin to więcej niż zegarek

Venu Sq potrafi dużo więcej niż zwykły zegarek, nawet ten najlepszej klasy.

To inteligentne urządzenie z ekranem o przekątnej 1,3 cala, które pomoże zadbać o zdrowie, umożliwi odbieranie powiadomień z telefonu, a nawet pozwoli płacić zbliżeniowo. Jak na tak zaawansowany produkt, ten smartwatch nie kosztuje dużo.

Ale po kolei.

Venu Sq jest dostępny w 7 kolorach, także w wersji muzycznej (piszemy o niej poniżej). Ma jasny, kolorowy wyświetlacz i na jednym ładowaniu potrafi pracować do 6 dni w trybie smartwatcha oraz do 14 godzin w trybie GPS. Zatem nie zawiedzie wtedy, gdy naprawdę go potrzebujemy.

Monitoruje zdrowie

Największą zaletą Venu Sq jest to, że dzięki niemu można lepiej poznać swój organizm i jego potrzeby: monitoruje m.in. tętno i informuje, gdy coś jest nie w porządku. Za jego pomocą można także monitorować oddech, cykl miesiączkowy, nawodnienie, stres i o wiele więcej, w tym fazy snu. Dzięki innowacyjnej funkcji Body Battery można nawet kontrolować poziom rezerw energii, co pomaga w sensownym zaplanowaniu treningów, odpoczynku i snu.

Pomaga odpoczywać

Smartwatch proponuje ćwiczenia, które w danym momencie są najbardziej potrzebne, np. zestawy ćwiczeń redukujących stres, ułatwiających zasypianie lub pomagających odzyskać równowagę i odprężenie.

Po zakończonej sesji użytkownik otrzymuje podsumowanie swojej aktywności z informacją o tym, jak długo ćwiczył i jaki rezultat osiągnął, np. w jaki stopniu zredukował stres i jak zmieniło się jego tętno. Dane można przejrzeć na platformie Garmin Connect w postaci czytelnych wykresów.

Jest osobistym trenerem

Venu Sq może być także osobistym trenerem: ma ponad 20 wbudowanych aplikacji sportowych do ćwiczeń w pomieszczeniach i na zewnątrz. Wśród nich jest m.in. pilates, joga, trening siłowy, bieganie, pływanie na basenie i jazda na rowerze. Zegarek liczy także kroki wykonane w ciągu całego dnia, podsumowuje minuty intensywnej aktywności, spalone kalorie i robi o wiele, wiele więcej.

Pomaga także w zaplanowaniu treningu: poza zestawami ćwiczeń, które już w nim są, można zainstalować dodatkowe, które pobiera się z platformy Garmin Connect oraz zaplanować własne.

Venu Sq obsługuje także darmowe plany treningów biegowych Garmin Coach, które przygotują użytkownika do startu w zawodach biegowych. Plany są dostosowane do wyznaczonego przez użytkownika celu oraz jego aktualnej kondycji. Co więcej, zegarek oferuje także porady trenera, które pomagają w zbudowaniu i utrzymaniu motywacji.

Dba o bezpieczeństwo

Ten smartwatch ma także coś, co zapewnia bezpieczeństwo: funkcję wykrywania incydentów zdrowotnych (np. podczas spacerów, biegów lub jazdy na rowerze), umożliwiającą natychmiastowe, automatyczne wysłanie informacji do wybranych wcześniej kontaktów alarmowych. Z kolei funkcja LiveTrack pozwala bliskim śledzić aktywność użytkownika na żywo, zapewniając mu (sobie także!) spokój ducha podczas treningów na świeżym powietrzu i zawodów.

Ma funkcje smart

Venu Sq potrafi także mnóstwo innych rzeczy: powiadamia o przychodzących połączeniach i SMS-ach, wydarzeniach zapisanych w kalendarzu, a nawet postach w social mediach. Użytkownicy systemu Android mogą odpowiadać na wiadomości bezpośrednio z urządzenia.

Dzięki funkcji Garmin Pay można za pomocą zegarka dokonywać płatności zbliżeniowych. Jest to bardzo wygodne: dzięki temu nie trzeba nosić ze sobą karty ani gotówki. Można go również „uszyć na miarę”. Zegarek można personalizować, wybierając aplikacje, tarcze oraz ustawiając własne grafiki i widżety dostępne w sklepie Garmin Connect IQ. Jest kompatybilny z większością smartfonów, które są na rynku (tych z systemami Android oraz iOS).

Może nawet grać!

Smarwatch Venu Sq jest dostępny także w wersji Music (Venu Sq Music Edition, w kolorach piaskowy/różowe złoto, granat/złoto, zielony/szary i czarny/szary), która umożliwia przechowywanie muzyki. Ulubione utwory i playlisty można pobierać bezpośrednio z własnego komputera czy smartfona lub z zewnętrznych serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Amazon Music i Deezer.

Cena: od 929 zł

Najlepszy prezent na święta? Oczywiście smartwatch Venu Sq od Garmin!

