Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M, która na stałe współpracuje z magazynem "Flesz. Gwiazdy i Styl" przygotowała dla was tym razem instruktaż na finezyjny kucyk. W najnowszym tutorialu nauczy was jak zrobić letnią fryzurę z pazurem - kucyk z bąbelkami. Zatem do dzieła!

Fryzura krok po kroku: kucyk z bąbelkami

Zrób przedziałek na środku głowy, Włosy zwiąż nisko w kucyk i wyciągnij z niego dwa cienkie pasemka z przodu, Mocno natapiruj cały kucyk, W równych odstępach zwiąż na kucyku kilka cienkich gumek, Delikatnie rozciągnij każdy powstały "bąbelek", by dodać mu objętości, Gotowe!

Zajrzyjcie do galerii z instruktażowymi zdjęciami: