Pamiętacie wielki świąteczny hit "Ten zimowy czas" zespołu Roan? Przed świętem Bożego Narodzenia stacje radiowe przypominają nam utwór, tej wydawałoby się, nieco zapomnianej grupy. Okazuje się, że po wielkim sukcesie z 1996 roku Roan wciąż ma się świetnie. Zespół nagrywa kolejne płyty, a ich piosenki są znane poza granicami naszego kraju. Zespół składający się z czterech osób (Zbyszek Man, Tomasz Pacanowski, Andrzej Man i Grzegorz Daroń) właśnie rusza w trasę koncertową po Chinach!

Roan zagra aż osiem koncertów i pojawi się w chińskiej edycji programu "Mam talent". Władze miasta Wuhan, gdzie wystąpią muzycy są nimi zachwyceni. Również sami muzycy nie mogą doczekać się wyjazdu do Chin, zaś w Polsce trzyma za nich kciuki i wspiera w działaniach Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Jesteśmy cholernie dumni z naszego azjatyckiego sukcesu. Wierzymy, że to początek naszej międzynarodowej drogi, a po Chinach przyjdzie czas i na inne kontynenty. To też świetna okazja do promowania naszego kraju, polskiej kultury i tradycji. Jesteśmy Polakami z krwi i kości i cieszy nas fakt, że możemy choć w nieznacznym stopniu przyczynić się do fajnych skojarzeń Polski wśród ludzi z drugiego końca świata - zdradził wokalista grupy, Zbyszek Man.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

