Zespół Audiofeels, który zyskał popularność dzięki występom w programie "Mam talent", osiągnął prawdziwy sukces. Okazuje się bowiem, że muzycy zwyciężyli w prestiżowym konkursie w USA. Członkowie zespołu wykonali piosenkę Nirvany "Something in The Way", która przyniosła im uznanie publiczności i jury.



Co ciekawe Audiofeels są pierwszymi reprezentantami Europy, którym udało się zwyciężyć w tym konkursie. Chłopaki wystąpią teraz na scenie w Kalifornii, gdzie odbędzie się finał "Harmony Sweepstakes A Capella Festival".

- Robimy coś co się nazywa vocal play, a polega to na tym, że imitujemy naszymi głosami brzmienia instrumentów i brzmimy jak normalny zespół z gitarą basem, perkusją, skrzypcami, czy czasem trąbkami. Robimy to wyłącznie przy pomocy naszych głosów: ust, języka, aparatu mowy - zdradził jeden z członków zespołu, Jarosław Weidner.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za wygraną w finale!

