Jak zapowiadano od początku teledysk Dody miał pojawić się w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Premierę miał w wersji angielskiej i choć artystka odsłoniła już jego rodzimą wersję, to w zasadzie różnicy żadnej nie ma. Teledysk jest dokładnie ten sam, ale za to słowa bardziej zrozumiałe dla wszystkich. Tekst do tej (kontrowersyjnej?) piosenki napisała Maria Peszek, której ostatni krążek został doceniony głównie dzięki jej tekstom emanującym erotyzmem. Niestety Dodzie zarzuca się, że tekst tej piosenki jest bezsensowny. Czy zatem w ustach Peszek lepiej by brzmiał? Która wersja piosenki podoba Wam się bardziej?

