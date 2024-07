Beata Guzińska to projektantka urodzona w Koninie, jednak teraz na stałe mieszka w Londynie gdzie tworzy swoje unikatowe kolekcje. Jej kariera zaczęła się kiedy wygrała konkurs OFF FASHION w Kielcach i zdobyła tytuł ''Najlepszego projektanta offowego'' w 2011 roku. Od tamtej pory swoje projekty prezentowała m.in. na: WARSAW FASHION STREET, STREET OF DESIGNER w Warszawie, czy Fashionable East w Białymstoku.

Reklama

Oprócz tego na koncie ma kilka zagranicznych sukcesów, w tym udział w angielskim programie telewizyjnym „Africas Top Designer Tv Show”, Fashion Finest Week w Londynie, czy słynny Fashionclash w Maastricht.

Jej kolekcje to połączenie tradycyjnych strojów z Czarnego Lądu z nowoczesnymi dodatkami i niekiedy kontrowersyjnymi wizerunkami, np. papieża.

Więcej ciekawych projektów Beaty Guzińskiej zobaczycie poniżej w naszej galerii:

Reklama