Polska wygrała z Armenią 2:1! To było niezwykle emocjonujące spotkanie. W doliczonym czasie gry, na kilka sekund przed kończącym spotkanie gwizdkiem sędziego, zwycięską bramkę strzelił Robert Lewandowski! Kapitan naszej reprezentacji został niekwestionowanym bohaterem spotkania. Jednak nie sposób nie wspomnieć Kuby Błaszczykowskiego, to właśnie dzięki jego dośrodkowaniu Lewy strzelił gola. Mamy kolejne trzy punkty, aby wyjść z grupy w eliminacjach Mistrzostw Świata w 2018 roku. Brawo! Zobaczcie podsumowującą relację ze spotkania.

Piękny gol! Przeżyjmy to jeszcze raz!

Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił swoją klasę na boisku!

Ach, co to był z mecz! Emocje do ostatniej minuty!