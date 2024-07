W odpowiedzi na potrzeby młodych, nowoczesnych kobiet marka Venus stworzyła energetyczną serię nowych kosmetyków do pielęgnacji ciała, które kompleksowo zadbają o twoją skórę, zwalczą niedoskonałości i dodadzą jej blasku!

Aktywna, zadbana i pełna naturalnego blasku. Żyje w ciągłym ruchu, z energią i uśmiechem na ustach zdobywa każdy dzień. Żyje w pozytywnym biegu, ale nigdy nie zapomina o sobie! Taka jest właśnie Joanna Jabłczyńska, nowa ambasadorka marki Venus!

Marka Venus odradza się na nowo i stawia na relaunch swojego portfolio! Do grona kultowych kosmetyków Venus dołączyły 4 nowe serie produktów: balsamy i mleczka do ciała, limitowana edycja musu CC i sorbetów przeznaczonych do pielęgnacji skóry z problemami oraz nowa odsłona dedykowanych kosmetyków do higieny intymnej. Chcemy towarzyszyć ci każdego dnia, wszędzie tam, gdzie będziesz nas potrzebować!