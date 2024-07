Nic dziwnego, że H&M przedłużyła kontrakt z nieziemskim Davidem Beckhamem. W końcu jest jednym z najprzystojniejszych gwiazdorów na naszej planecie. Nie przeszkodził mu nawet skandal i próby wycofania roznegliżowanych reklam z nim z obiegu.

Po letniej przyszła pora na jesienną kolekcję męskiej bielizny tej szwedzkiej sieciówki. Chociaż nie doszukamy się w tych projektach innowacyjności, to musimy przyznać, że w tym wypadku ważniejsze jest to kto ma tę bieliznę na sobie, a nie to jaka ona jest.

David Beckham nawet z wąsami spisuje się na medal, nie sądzicie…?

Więcej zdjęć seksownego Davida Beckhama znajdziecie poniżej w naszej galerii: