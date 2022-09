David Beckham oddał hołd królowej Elżbiecie II. Czekał w kolejce ponad 12 godzin [ZDJĘCIA]

Od kilku dni trumna z ciałem Elżbiety II jest wystawiona w pałacu Westminsterskim, gdzie żałobnicy mogą oddawać hołd królowej. Zagraniczne media donoszą, że kolejka w szczytowym momencie wynosiła około 16 kilometrów, a czas oczekiwania nawet i kilkanaście godzin. Wśród pogrążonych w żałobie Brytyjczyków znalazł się również David Beckham.

David Beckham oddał hołd królowej Elżbiecie II

Okazuje się, że David Beckham, jak tysiące innych osób, czekał w kolejce, i to przez ponad 12 godzin. Pojawił się w tłumie około drugiej w nocy, do trumny z ciałem królowej Elżbiety II dotarł około godziny 14. Obecność światowej sławy piłkarza, odznaczonego przez monarchinię Orderem Imperium Brytyjskiego w 2003 roku, wywołała niemałe zamieszanie wśród czekających. Niektórzy zaczęli fotografować się ze sportowcem, ten cierpliwie pozował do zdjęć. Kiedy dostał się do pałacu i znalazł się blisko trumny, fotoreporterzy uchwycili moment, na którym widać, że był bardzo wzruszony.

RUBA/BackGrid UK /East News

David Beckham po wyjściu z Pałacu Westminsterskiego udzielił kilku wywiadów, tłumacząc, dlaczego zdecydował oddać się hołd królowej w imieniu całej swojej rodziny:

Wiem, że gdyby moi dziadkowie mogli, byliby tutaj dzisiaj. Pojawiłem się w ich imieniu i w imieniu swojej rodziny, a także po to, żeby celebrować życie królowej z innymi osobami, które tu przyszły. [...] Myślę, że to jest coś, co zawsze chciałem zrobić. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby świętować życie Jej Wysokości, naszej królowej. To wyjątkowe przeżyć coś takiego razem. Myślę, że ona by tego chciała - mówił David.

RUBA/BackGrid UK /East News

Co ciekawe, David Beckham miał ze sobą pączki i inne przekąski, którymi chętnie dzielił się z osobami w kolejce:

Wszyscy chcemy być tu razem, wszyscy chcemy doświadczyć chwili, w której świętujemy niesamowite życie naszej królowej, coś takiego musi być przeżywane razem. Więc jesteśmy tu, jemy Pringles, Sherbert Lemons, kanapki, pączki, pijemy kawę - mówił piłkarza.

AA/ABACA/Abaca/East News

Zobaczcie zdjęcia Davida oraz nagrania, które trafiły do sieci. Musimy przyznać, że postawa Beckhama i jego zachowanie zasługują na wielki szacunek!

AA/ABACA/Abaca/East News

'I was so lucky I was able to have a few moments in my life to be around Her Majesty



'A sad day but it's a day to remember the incredible legacy she left'



David Beckham told ITV News' @neilconneryitv he's queued 12 hours to see the Queen Lying in Statehttps://t.co/tMtgIn9Bst pic.twitter.com/vPYR8SObXB — ITV News (@itvnews) September 16, 2022