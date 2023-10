Od kilku dni wokół tej Polki zrobiło się naprawdę głośno. Monika Chojdak na swoim Instagramie publikuje zdjęcia, na których odwzorowuje swoją idolkę, Jennifer Lopez . Instagramerka robi to tak dobrze, że wygląda jak sobowtór światowej sławy wokalistki. I doczekała się! Jej starania właśnie zostały docenione przez samą Jennifer Lopez! W jaki sposób? Zobaczcie! Zobacz także: Tak naprawdę wygląda Jennifer Lopez! Photoshop kontra rzeczywistość Jennifer Lopez zachwycona Polką, która wygląda jak jej sobowtór! Monika Chojdak prowadzi na Instagramie profil "belikejlo". Polka odwzorowuje stylizacje, fryzury, a nawet mimikę Jennifer Lopez, a następnie łączy zdjęcia idolki ze swoimi. Podobieństwo dziewczyny do światowej gwiazdy jest niesamowite, a jej starania kilka dni temu doceniła sama wokalistka! Profil Moniki zrobił na Jennifer tak duże wrażenie, że gwiazda zaczęła go obserwować! Co więcej, piosenkarka polubiła kilka fotografii, a nawet zamieściła o Polce post w swojej relacji na Instagramie! To wszystko było wielkim marzeniem Moniki Chojdak! Dziewczyna napisała o tym wydarzeniu na Instagramie! Tak, marzenia się spełniają :) W sumie skrycie myślałam o tym by @jlo trafiła na mój profil, a już szczytem marzeń by polubiła moje zdjęcia, zaczęła obserwować czy dała na swoje instastory. A tu proszę, wszystko to się spełniło :). Jestem w szoku i jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję z całego serca Jennifer za zaintereaowanie moją osobą ❤ Nie ukrywam, że mam jeszcze kilka marzeń związanych z @jlo , te są nadal skryte, ale kto wie... #dreamscometrue Monika Chojdak sama również świetnie sobie radzi w muzycznym świecie! W 2005 została wokalistką polskiego girlsbandu o nazwie "Queens", który powstał...