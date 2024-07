Podobno Polki są najpiękniejszymi kobietami na świecie. Podobno, ponieważ dotychczas reprezentantki naszego kraju średnio radziły sobie w konkursach piękności. Tylko raz udało nam się dostąpić zaszczytu zdobycia korony "Miss Świata", w 1989 roku przez Anetę Kręglicką. Tymczasem teraz, po 22 latach, znów triumfujemy na podobnym festiwalu piękna.



19-letnia Natalia Wesołowska wróciła właśnie z Berlina, gdzie zakończyły się wybory "Queen Of The World". Polka zmierzyła się z pięćdziesięcioma dziewczynami z całego świata. Razem z nimi udała się trasę po kilku krajach świata, której celem było promowanie trwającego już 23 lata konkursu. Wśród miast odwiedzonych przez uczestniczki "QOTW" była także Warszawa (otwarcie klubu Sin).



- To dla mnie ogromny sukces. Byłam bardzo zaskoczona, że dostałam takie wyróżnienie, zwłaszcza że się go nie spodziewałam. Konkurencja była naprawdę spora - wyznała Natalia w rozmowie z Jolantą Pieńkowską w "Dzień Dobry TVN".



Natalia oprócz korony dostała także sztabkę złota. Nie zamierza jednak nagrody inwestować w modeling, ponieważ nie jest jej pasją. Pieniądze woli przeznaczyć na studia.



Gratulujemy Natalii i cieszymy się razem z nią. Oby więcej takich sukcesów Polaków.



