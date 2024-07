Polka wśród 30 najlepszych modelek świata. Tak Zuzanna Bijoch wchodziła na szczyt

Miała 16 lat, gdy została twarzą Prady, najbardziej wpływowego domu mody na świecie. O tym, jak bardzo Polka przypadła do gustu Mucci Pradzie, świadczy fakt, że w 2011 zatrudniła ją też na pokazy Prady i swojej tańszej linii – Miu Miu. I zażyczyła sobie wyłączności: kontrakt gwarantował Polce większą gażę, ale jednocześnie odbierał prawo do chodzenia po wybiegu u konkurencji. W świecie mody takie umowy podpisuje się tylko z najlepszymi.

Poczułam, że to już jest to, co powinnam robić. Prada zawsze wyznacza nowe trendy. I jeśli chodzi o urodę i kanony piękna . Kiedy wzięłam udział w kampanii Prady, wszyscy mnie chcieli. Ustawiła się kolejka - 70 pokazów, jeden po drugim. Najgorzej kiedy znajdujesz się w tłumie nieznanych dziewczyn. Modelka, żeby mieć szansę, musi być zauważona, musi gdzieś zacząć - mówi"VIVIE!".