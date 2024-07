Afera z Małgorzatą Herde jest bezsprzecznie jedną z największych w polskim show-biznesie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Niejasna działalność menadżerki odbiła się nie tylko na karierach jej podopiecznych, ale również innych sferach, w których działała zawodowo, m.in. Biurze Miss Polonia. Z uwagi na skandal z Herde wciąż nie została wybrana nowa miss, przez co panowanie obecnej, Pauliny Krupińskiej, przedłuża się o kolejne miesiące. Przypomnijmy: Kto zastąpił Herde w zarządzie Miss Polonia? Jest oficjalna decyzja

Nowy dyrektor generalny Biura Miss Polonia nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, które wytworzyły się w efekcie wspomnianej wyżej afery. Wciąż nie ogłoszono terminu kolejnych wyborów Miss Polonia, a w jednym z ostatnich wywiadów Paulina Krupińska wyznała, że odbędą się one prawdopodobnie w listopadzie. Oznacza to w praktyce to, że tym razem naszej kandydatki zabraknie na Miss Universe 2014. Wszystko bowiem wskazuje na to, że Polacy nie zdążą wybrać do tego czasu aktualnej Miss, a Krupińska naturalnie nie może nas reprezentować po raz drugi z rzędu.

To strata do odżałowania czy jednak powinniśmy powalczyć o udział w Miss Universe?

