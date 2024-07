Joanna Krupa doskonale wie, że polska edycja programy "Top Model. Zostań Modelką" nie będzie taka sama bez niej. Jej łamana polszczyzna sprawiła, że Dżoana stała się królową internetu i tym samym przyciągnęła przed telewizory widzów.

Krupa postanowiła to wykorzystać i jak dowiedział się nieoficjalnie "Fakt" modelka wciąż nie podpisała kontraktu na nowe sezony programu. TVN zaproponował Joannie 500 tysięcy złotych za jurorowanie w najbliższych dwóch edycjach "Top Model". Ona jednak chce czegoś więcej!

Chodzi o prawa do dystrybucji programu za granicą. TVN chce mieć prawa do pokazywania show w pozostałych krajach Europy. Joanna twierdzi, że skoro program ma być puszczany w innych krajach, to ona powinna dostać więcej pieniędzy. - czytamy na Fakt.pl

Nagrania do programu ruszają już za dwa tygodnie. Jak myślicie, czy Krupie uda się wynegocjować więcej? A może TVN postanowi zatrudnić kogoś innego? Myślicie, że na jej nieobecności program straci na oglądalności?



