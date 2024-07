Czerń to ukochany kolor na wieczór dla większości kobiet, także celebrytek. Nic dziwnego, że relacje z wydarzeń showbiznesowych są pełne znanych pań w czarnym total looku. Podobnie było podczas ostatniego pokazu Teresy Rosati. W czerni wystąpiła Klaudia Halejcio, Anita Werner, Beata Sadowska i Katarzyna Sokołowska.

Look tej pierwszej nie przypadł nam do gustu. Trochę za bardzo przypominał stroje tancerek zawodowych. Świetnie natomiast wyglądała Kasia Sokołowska.Czarny skórzany t-shirt, połyskująca, ołówkowa spódnica i szpilki z równie glamourowymi aplikacjami stworzyły wspaniały, modny wieczorowy look.

