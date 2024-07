Śmierć Wojciecha Jaruzelskiego nie położyła kresu dyskusji o tym, jakie miejsce w historii naszego kraju powinien zajmować generał. Wręcz przeciwnie - rozgorzała ona na nowo. Punktem zapalnym w dyskusji okazała się sprawa miejsca jego pochówku. Ostatecznie Jaruzelski spocznie na cmentarzu na Powązkach, co już spotkało się z wieloma krytycznymi opiniami. Przypomnijmy: Jest już decyzja w sprawie pochówku Jaruzelskiego. Mocno kontrowersyjna

Pogrzeb generała już jutro, ale wszystko wskazuje na to, że uroczystości pogrzebowe nie będą przebiegać w spokojnym tempie. Bardzo możliwe, że towarzyszyć im będą protesty - tak przynajmniej zapowiadają przeciwnicy pochówku Jaruzelskiego. Najgłośniej protestuje poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Pięta. W wywiadzie dla "Frondy" zapowiada, że on i jemu podobni będą jutro w pełnej mobilizacji, aby zakłócić przebieg pogrzebu i ostatecznie doprowadzić do tego, aby się nie odbył.



Jeżeli Naród polski nie zgodzi się na taki pogrzeb, to państwowego pochówku z wojskiem i salwą honorową nie będzie. Wystarczy przyjechać na Powązki z różańcem i pomodlić się o światło Ducha Świętego dla rządzących i zabijanych przez Jaruzelskiego i jego kolegów z Informacji Wojskowej i Urzędu Bezpieczeństwa. Jeżeli będzie nas 10 000 lub więcej to pogrzeb nie odbędzie się - zapowiada Stanisław Pięta na łamach "Frondy".

Po której stronie w tej dyskusji jesteście?

