Od kilku lat bezapelacyjnie najpopularniejszy zespół młodzieżowy – One Direction - powraca z piątą w karierze płytą studyjną. Krążek zatytułowany „Made In The A.M.” promują single „Drag Me Down” (#1 miejsce w iTunes w 90 krajach!) oraz „Perfect”.

Specjalnie dla fanów płyta ukazuje się 11 grudnia jako podwójny winyl!

Mając na swoim koncie ponad 65 milionów sprzedanych płyt i singli oraz występy przed 7,5 miliona fanów na całym świecie, One Direction są prawdziwym fenomenem muzyki pop. W maju tego roku, zespół wygrał dwie nagrody Billboard Awards dla Najlepszej Grupy oraz Najlepszego Koncertującego Artysty.

Tracklista:

LP 1

Side A

1. Hey Angel

2. Drag Me Down

3. Perfect

4. Infinity

Side B

1. End of the Day

2. If I Could Fly

3. Long Way Down

LP 2

Side C

1. Never Enough

2. Olivia

3. What a Feeling

Side D

1. Love You Goodbye

2. I Want to Write You a Song

3. History

Cena: około 112 złotych.