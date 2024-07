Dobra passa Adele zdaje się nie mieć końca! Jej album "25" sprzedaje się jak świeże bułeczki nie tylko w USA i zachodniej Europie, ale też w naszym kraju. Jak podaje polski wydawca jej albumu, Sonic Records, album "25" przekroczył u nas sprzedaż 32 tysięcy egzemplarzy, co dało artystce status Platynowej Płyty!

Rekordowa sprzedaż albumu Adele w Polsce

Kolejne 8 tysięcy płyt sprzedało się w drugim tygodniu. Ta liczba z pewnością wzrośnie, bo na chwilę obecną liczba zamówień już przekroczyła 100 tysięcy egzemplarzy. To polski rekord wszech czasów!

Adele ma na swoim koncie również rekord w Stanach Zjednoczonych. Jej album "25", który ukazał się 20 listopada, sprzedał się w liczbie 3,38 mln egzemplarzy już w pierwszym tygodniu. Dotychczasowy rekord sprzedaży należał do grupy 'N Sync, która w 2000 roku sprzedała 2,4 mln egzemplarzy albumu "No Strings Attached". Do tego singiel "Hello" promujący płytę znalazł się na szczycie list przebojów w 102 krajach. Teraz to Adele jest królową list przebojów i prawdziwą rekordzistką. I słusznie!

Adele "25"