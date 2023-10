Iwona Lewandowska podczas Gali Mistrzów Sportu odebrała nagrodę dla Roberta Lewandowskiego. Piłkarz nie mógł pojawić się na imprezie, ale na scenie reprezentowała go mama. Iwona Lewandowska nie ukrywała dumy z syna, a podczas przemowy wspomniała również o jego żonie. Sprawdźcie, co powiedziała mama Roberta Lewandowskiego!

Wielka Gala Mistrzów sportu już za nami. Poznaliśmy już zwycięzcę 88. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku i jak wiemy, tytuł zdobyła Iga Świątek. Wśród nominowanych nie zabrakło również Roberta Lewandowskiego, który zajął trzecie miejsce. Piłkarz przebywa obecnie w Hiszpanii i nie mógł pojawić się na gali, ale nagrodę w jego imieniu odbrała Iwona Lewandowska. Mama piłkarza nie ukrywała dumy z syna.

Jestem dumna, że mam takiego syna, za jego mądrość, za jego skromność, za to jakim jest człowiekiem, a przede wszystkim ojcem, mężem, synem, przyjacielem. I obserwując przez te lata jego ciężką pracę, determinację przede wszystkim też i lekkie upadki- z tym się wiąże sport- ale się podnosi, idzie dalej. Cały czas się rozwija, też mnie namawia, żebym podszkoliła język angielski, ale on naprawdę cały czas zgłębia wiedzę. Myślę, że dzięki temu jest w miejscu, w którym jest. A jeszcze wspierająca żona to jest bardz ważne. Jeżeli rodzina nie wspiera to wiadomo sportowiec zostaje sam- mówiła Iwona Lewandowska.