Kto by pomyślał, że po stołecznej imprezie modowej Warsaw Fashion Street rozpęta się tak gorąca dyskusja. A wszystko przez to, że jednym z punktów programu była akcja "Adoptuj, nie kupuj". Zainicjowała ją wielka miłośniczka zwierzaków Agnieszka Szulim. Znane osoby pojawiły się na wybiegu, niosąc lub prowadząc psiaki do adopcji.

Reklama

Na temat tego co myśli o pokazie, postanowiła wypowiedzieć się Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka skrytykowała narażenie zwierząt na ogromny stres związany z hałasem, tłumem ludzi, światłami lamp itd. Ostatnio głos zdecydował się też zabrać Michał Piróg, notabene także wielki miłośnik zwierząt. Ten napisał co myśli o oburzeniu Korwin-Piotrowskiej na swoim facebooku.

- Karolina Korwin z Piotrkowa napisała, że psiaki w trakcie adopcji podczas Warsaw Fashion Street były przerażone. Były, bo widziały w oczach gapiów, że są tak głupi, ze kompletnie akcji nie rozumieją, podobnie jak Pani z Piotrkowa. - wyznał.

Co myślicie o reakcji Piróga? Będzie odwet Korwin-Piotrowskiej?

Reklama

daks