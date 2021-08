Piotr Żyła oszalał na punkcie Marceliny Ziętek! Nowe zdjęcia to potwierdzają: "w końcu Pietrek odżył"

Piotr Żyła długo ukrywał związek z Marceliną Ziętek. Te wakacje zmieniły wszystko, fani po raz pierwszy zobaczyli skoczka w tak romantycznej odsłonie. Co się stało?

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są ze sobą od dłuższego czasu. Pierwsze pogłoski na temat ich relacji pojawiły się w mediach ponad rok temu, jednak przez długi czas żadne z zakochanych nie potwierdziło swojego związku. Wszystko zmieniło się w ostatnich miesiącach, a pierwsze lody przełamał Piotr Żyła, który w końcu pokazał wspólne zdjęcie z ukochaną. Ten krok przerwał długie milczenie i odtąd para co jakiś czas pokazywała się razem. Jednak ich ostatnie zdjęcia są zupełnie inne, pełne czułości i... namiętności. Co się stało, że para tak chętnie zaczęła pokazywać się razem? Fani dostrzegają, że Piotr jest zupełnie inny niż wcześniej, a relacja z Marceliną Ziętek uczyniła go naprawdę szczęśliwym!

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła na wakacjach. Tak romantyczni jeszcze nie byli!

Marcelina Ziętek cieszy się dość dużą popularnością na Instagramie. Młodą aktorkę "19+" obserwuje niemal 90 tysięcy osób! Dziewczyna Piotra Żyły bardzo długo unikała tematu swojego związku, choć niemal pod każdym zdjęciem pojawiały się pełne pytań komentarze fanów. Szczególnym zainteresowaniem internauci darzyli temat relacji aktualnej partnerki Piotra Żyły z jego byłą żoną, Justyną Żyłą. Panie prowadziły słowne potyczki w mediach społecznościowych, a ich ostatni spór dotyczył pieska, którego skoczek podarował swojej córce.

Krótki konflikt z Justyną Żyłą jednak nie przysporzył w związku Piotra i Marceliny większych kłopotów. Para cieszy się sobą na wakacjach i publikuje coraz więcej wspólnych zdjęć. Ostatnio Marcelina po raz pierwszy pokazała zdjęcie, na którym całuje ukochanego i śmieje się: "polizane, zaklepane". Jak widać, para cieszy się swoją miłością i wyjątkową relacją. Po raz pierwszy też decyduje się na tyle wspólnych zdjęć. Aktualnie Marcelina i Piotr odpoczywają w Świnoujściu nad polskim morzem. Całe dnie spędzają na plaży, a wieczorami korzystają z miejskich atrakcji i uczestniczą w artystycznych wydarzeniach. Zakochani wybrali się także na katamaran, który Piotr Żyła miał okazję poprowadzić. Zdjęcia z tego wydarzenia opublikowała Marcelina Ziętek, a fani są pewni, że tak szczęśliwego Piotra Żyły, jeszcze nie widzieli!

Świetna z Was para! W końcu Pietrek odżył, a oczy jak mu się świecą! Pozdrowienia❤️❤️❤️❤️ Trzymam za Was kciuki. Widać, że Piotr szczęśliwy ❤️ Jesteście obydwoje tak pozytywnie wykręceni🤪, że można godzinami na Was patrzeć 😊🤗 👍 Marcelina, Ty wsiądź za ster, bo to kobiety rządzą 😁😁😁 Miło się na Was patrzy

Wygląda na to, że Piotr Żyła naprawdę odnalazł prawdziwą miłość, a jego związek robi się coraz bardziej poważny. Nigdy wcześniej para nie pokazywała się aż tak razem! Myślicie, że Justyna Żyła jakoś zareaguje na szczęście byłego męża? Ich relacje ostatnio były bardzo dobre. Czy to możliwe, że była żona skoczka zaakceptowała już jego związek?

Zobacz także: Justyna Żyła znowu wbija szpilę Marcelinie Ziętek? Te reakcje mogła sobie odpuścić?

Marcelina Ziętek codziennie pokazuje, jak spędza wakacje z ukochanym. Tym razem para wybrała się na wycieczkę katamaranem, który prowadził sam Piotr Żyła. Fani przyznali, że tak szczęśliwego Piotra jeszcze nie widzieli!

marceepan/Instagram

Piotr Żyła jest bardzo zakochany! Wspólne zdjęcia z wakacji z Marceliną tylko to potwierdzają! Fani przyznają, że dawno nie widzieli tak szczęśliwego skoczka.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek spędzają czas na plaży, opalają się i oglądają zachody słońca. Nigdy wcześniej para nie była tak wylewna w mediach społecznościowych. Z komentarzy, które pojawiają się pod zdjęciami, wynika, że fani szczerze im kibicują. Justyna Żyła jak na razie nie zareagowała na romantyczne zdjęcia byłego męża.

Instagram/Marcelina Ziętek

Piotr Żyła i Justyna Żyła rozwiedli się w 2018 roku. Rozstanie odbyło się na oczach wszystkich, ponieważ para głośno mówiła o wzajemnych pretensjach i żalach. Justyna Żyła była bezlitosna wobec nowej partnerki Piotra Żyły i nie kryła, że nie tylko jej nie lubi, ale że nie życzy sobie, żeby zbliżała się do jej rodziny. Marcelina Ziętek nie reagowała na te publiczne zarzuty do pewnego momentu. Podobno dziewczyna Piotra Żyły złożyła pozew sądowy przeciwko jego żonie, jednak nigdy więcej sprawy nie skomentowała i nie wiadomo czy pozew doszedł do skutku. Jak na razie panie trzymają się na dystans i zrezygnowały z wzajemnego docinania sobie.