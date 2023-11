Reklama

W Oberstdorfie rozpoczął się Turniej Czterech Skoczni, w czołówce znależli się Polacy, w tym Piotr Żyła (który wylądował na 6. miejscu)... Tymczasem na profilu jego byłej żony kolejna burza! Wywołał ją wpis Justyny, która najwyraźniej ma dość... Co napisała tym razem?

Justyna Żyła o "toksycznej babie"

To kolejny wpis Justyny Żyły poświęcony byłemu mężowi....

Niewiele osób wie jak to jest żyć ze sportowcem, wiec bolą mnie treści które mówią o tym ze Piotrek odcinając się od „toksycznej baby” w końcu dobrze skacze - pisze Justyna Żyła.

I zauważa:

- Gdyby nie skakał byłoby ze jest zmęczony przez medialna wojnę. Jednak nasza historia to 15 lat w których nie udzielałam się medialnie a Piotrek pracował . Teraz mimo wszystkiego nadal mu kibicuje i będę to robiła niezależnie od tego komu się to podoba bo łącza nas dzieci i 15 lat pracy i poświęcenia by mógł odnosić sukcesy i tego mu życzę z całego serca a także wygranej na turnieju! (pisownia oryg.)

Wpis kończy wiele znaczącymi hasztagami: gopoland #piotrekpowodzenia #trzymamy #kciuki #wygrasz #nalezy #sie #jestesnajlepszy

Żyła: Zawsze go będziemy kochać

Pod wpisem natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Duża część z nich mało przychylnych byłej żonie naszego skoczka.

Ale Ty to kochasz , non stop Piotrek Piotrek, wstawiasz zdjęcia, wspominasz jak było pięknie, ale musiałaś cos dla chłopa zrobić , skoro on w ogóle o Tobie nie wspomina (...) (pisownia oryginalna)

Justyna odpowiedziała:

Nie wstydzę się tego,ze go zawsze kochaliśmy i będziemy kochać !To ujma? (pisownia oryg.)

Inna z użytkowniczek Instagrama pytała:

Ale po co to publicznie sie tak wynurzać ? Nie prościej załatwiać swoje sprawy w tzw cztery oczy? A pani Żyła raz byłego męża miesza z błotem a raz uwielbia i dobrze życzy ????????‍♀️ smutne to zwłaszcza ze rzesza ludzi to czyta (pisownia oryg.)

Co na to Justyna Żyła?

Pan Żyła nie taki święty jak go malują !Ale mimo wszytko życzę Mu wszystkiego co najlepsze .

A Wy co myślicie o jej wpisach?

Justyna Żyła prowadzi program, w którym godzi skłócone pary i znajomych

Kilka tygodni temu pojawiła się na konkursie skoków w Wiśle, by kibicować Piotrowi: