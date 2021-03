Tego nikt się nie spodziewał! Jak donosi "Party", Justyna Żyła została pozwana do sądu przez Marcelinę Ziętek, obecną partnerkę Piotra Żyły! Choć skoczek rozwiódł się z żoną pod koniec 2018 roku, to jego relacje z Justyną wciąż nie należą do najłatwiejszych. Para nie szczędziła sobie awantur i złośliwości w mediach społecznościowych, prześcigając się we wzajemnych oskarżeniach. Niedawno Justyna zarzuciła Piotrowi, że ten zabrał jej i dzieciom auto, pozbawiając ich jedynego środka transportu. Wszystko wskazuje na to, że obecna partnerka Żyły, Marcelina Ziętek i Justyna Żyła nie zapałały do siebie sympatią. Panie, choć nigdy się nie poznały, również wbijały sobie szpile, publikując na swoich Instagramach wymowne zdjęcia i posty. Internauci podzielili się na dwa obozy: tych, którzy bronią Marceliny i tych, którzy w każdym sporze trzymają stronę Justyny. Dlaczego Ziętek zdecydowała się walczyć z Justyną w sądzie?

Marcelina Zietek oskarża Justynę Żyłę!

Ja działam krokami prawnymi teraz na tę falę (hejtu), która mnie spotkała - powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów Marcelina Ziętek.

Aktorka nie rzucała słów na wiatr: pozwała Justynę Żyłę do sądu o to, że ta groziła jej śmiercią. Jak ustaliło "Party", chodzi o SMS-y, które skoczek dostał od byłej żony i które w lipcu 2020 roku zamieścił na swoim Instastories. Ich treść zszokowała wszystkich. Pierwsza rozprawa odbyła się w lutym. Teraz obie strony czekają na drugą, na której być może zapadnie wyrok. Za "groźby karalne" można dostać grzywnę, karę ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia. Czy Justyna czuje się winna? Tuż po tym, jak Piotr ujawnił SMS-y, opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym przyznała, że napisała wiadomości w emocjach.

Nigdy nikogo bym nie skrzywdziła - zapewniła Justyna Żyła.

Zapytana przez "Party" o sprawę ,Justyna Żyła odmówiła komentarza.

Zobacz także: Marcelina Ziętek i Piotr Żyła planują ślub?

Marcelina Ziętek oskarża Justynę Żyłę, byłą żonę swojego partnera - Piotra Żyły - o stosowanie gróźb karalnych.

Instagram

Justyna Żyła nie komentuje sprawy. Skupia się na życiu rodzinnym i swojej największej pasji - gotowaniu.